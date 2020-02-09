Валенса высмеял требования Польши компенсаций от России

Экс-главу Польши Валенсу позабавило заявление польского замминистра Яблонского о репарациях от России за якобы нанесенный ущерб во время Второй мировой войны.

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Да и если мы все рассчитаем мудро, то будет один к одному. Надо идти вперед — это важно», — заявил бывший президент Польши Лех Валенса во время интервью газете «Собеседник».

Он отметил, что диалог — это единственный способ наладить отношения между Россией и Польшей. Валенса считает, что на контакт первой должна пойти Россия на правах мощной державы. Инициатива должна исходить от Москвы, так как Варшава «намного слабее».

Ранее заместитель главы польского МИД Польши Павел Яблонский в радиоэфире заявил, что Польша имеет «безоговорочное право» на выплату репараций за ущерб, нанесенный ей Советским Союзом во время Второй мировой войны и в течение десятилетий подчинения после нее. Он подчеркнул, что у этой темы нет срока давности.