Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»

При входе на страницу российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter через приложение или с сайта больше не появляется сообщение об ограничениях. Соцсеть разблокировала доступ к странице.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в своем канале в Telegram. «Как объяснили в Twitter, страницу заблокировали из-за попытки несанкционированного доступа к ней из штата Вирджиния (США)», — сказано в заявлении. Ранее представитель РФПИ сообщил, что Twitter заблокировал аккаунт вакцины «Спутник V» по неизвестным причинам. Владельцы учетной записи попросили подписчиков обратиться к администрации соцсети с просьбой вернуть доступ. На странице вакцины представители РФПИ делились информацией о вакцине и вели публичные переговоры с AstaZeneca об использовании одного из компонентов вакцины «Спутник V» при совместных клинических исследованиях.