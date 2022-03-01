ВОЗ приедет в Россию для одобрения вакцины «Спутник V»

Инспекторы Всемирной организации здравоохранения в марте планируют посетить российские предприятия, производящие вакцину от коронавируса «Спутник V», для продолжения регистрации препарата. Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на представителя организации, ВОЗ направила запрос в службу безопасности ООН для посещения России.

Собеседник издания уточнил, что март — это предварительное время визита инспекторов. Окончательное решение зависит от ситуации в регионе. На какой стадии находится регистрация российской вакцины от коронавируса, представитель ВОЗ рассказывать отказался, сославшись на конфиденциальность информации.

Собеседник издания подчеркнул, что процедура одобрения препаратов одинакова для всех. Но сроки зависят от ряда факторов, включая оперативность предоставления информации о производстве, составе и данных исследований вакцин.

Накануне Минфин США ввел санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева. Ограничения ввели в связи со специальной операцией по демилитаризации Украины, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Фонд поставлял российскую вакцину от коронавируса в другие страны и добивался признания препарата на международном уровне.