Вакцины Pfizer и Moderna резко подорожали

Американские вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna, которыми прививается ЕС, резко подорожали. Об этом написал Infox.ru со ссылкой на Financial Times.

Цена на Pfizer выросла особенно сильно — сразу на 25%. Если раньше доза вакцины стоила 15,5 евро (около 1300 рублей), теперь это 19,5 евро (около 1700 рублей). Цены на Moderna выросли чуть меньше — если раньше доза вакцины стоила 22,6 доллара (примерно 1650 рублей), то сейчас цена поднялась до 25,5 доллара (примерно 1800 рублей).

Повышение цен вызвано двумя факторами. Во-первых, последние исследования показали, что Pfizer и Moderna эффективнее вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. Во-вторых, спрос в Европе на вакцины сильно вырос из-за быстрого распространения индийского штамма коронавируса.