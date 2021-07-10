Вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna могут вызывать побочные эффекты в виде миокардита и перикардита. Об этом, как сообщило Politico, заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

Миокардит и перикардит — это воспалительные состояния сердца. Среди симптомов этих недугов можно выделить одышку, проблемы с сердцебиением и боль в груди.

Эксперты проанализировали 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита после вакцинации BioNTech/Pfizer, а также 19 случаев после вакцинации препаратом Moderna, уточнила «Газета.ru».

Они рекомендовали обновить информацию о вакцинах, добавив этот побочный эффект и таким образом повысив осведомленность медицинского персонала и получателей вакцины.

Российский Минздрав получил письмо с предложением Евросоюза о взаимном признании электронных сертификатов о вакцинации. В ведомстве заявили, что готовы обсудить этот вопрос с европейскими коллегами.