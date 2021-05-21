Вакцины от Moderna и AstraZeneca одобрили в Японии

В Японии одобрили еще две вакцины от коронавируса — от американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. До этого в стране людей прививали препаратом от американо-германского консорциума фирм Pfizer и BioNTech.

Применение в стране двух вакцин одобрило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Однако препарат от AstraZeneca японцы не планируют использовать сразу после одобрения, заявляло ранее японское общественное телевидение. Вакцинация британско-шведским препаратом начнется после решения экспертов японского Минздрава о возрастных группах для этого препарата.

Вакцинацию препаратом от Moderna начнут уже на следующей неделе в крупных центрах иммунизации, созданных в Токио и третьем по величине городе Японии — Осаке.

Ранее российский посол в Японии Михаила Галузина заявил о готовности России сотрудничать с Японией по вопросу «Спутника V». Однако генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като сообщил, что планов на экспорт российской вакцины в стране пока нет.