Турция начала третью фазу испытаний собственной вакцины от ковида

Турецкие ученые начали проводить третью фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса. Препарат получил название Turkovac, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Очень важно получить собственную вакцину, чтобы спасти нашу страну от этой эпидемии. Мы вышли на финальный этап, начав третью фазу испытаний. Название Turkovac я считаю очень подходящим», — заявил турецкий лидер в эфире телеканала NTV.

Он призвал всех жителей республики взять на себя ответственность за защиту своего здоровья и сделать прививку. По словам Эрдогана, сейчас Турция идет в авангарде по темпам вакцинации. Таких результатов удалось добиться благодаря препаратам, привезенным из Германии и Китая.

«Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы охватим программой вакцинации все группы населения в возрасте от 18 лет», — сказал президент.

Последние месяцы жители Турции придерживались строгих ограничительных мер, введенных из-за ухудшения эпидемической ситуации. С 1 июля власти страны отменят жесткий локдаун, подразумевающий комендантский час и ограничения передвижений в населенных пунктах и между городами.