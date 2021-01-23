Вакцины от коронавируса разрешили смешивать в США

В США изменили рекомендации касательно вакцинации от коронавируса. Теперь пациенты смогут прививаться разными препаратами в исключительных случаях. Такую возможность дал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

На сайте центра 21 января появились новые рекомендации по вакцинации от ковида, пишет The New York Times. При этом CDC не стал делать особого уведомления об изменении документа. Согласно новым рекомендациям, медики могут использовать для прививок два разных препарата, одобренных в США. Но сделать это возможно только в исключительных ситуациях.

В ведомстве предупредили, что безопасность и эффективность смешивания вакцин не изучены. Также в центре отметили, что интервал между введением первой и второй дозы препарата может быть увеличен до шести недель. Пройти вакцинацию позже можно, если нет возможности сделать это в установленный срок.

«Намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах», — пояснила представитель CDC Кристен Нордланд.

Раньше центр строго следовал рекомендациям своего консультативного комитета. В документах подчеркивалось, что вакцины от коронавируса смешивать нельзя, отмечает издание.