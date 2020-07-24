Вакцины нового поколения от СОVID-19 смогут обеспечить годовой иммунитет
«Натуральный иммунитет к нашему COVID-19 — краткосрочный, полгода максимум, если вы переболели. Поэтому смысла делать вакцины первого поколения просто нет. Иммунитета от них хватит на два-три месяца, все время придется население вакцинировать, волнами, что просто глупо с точки зрения логистики», — рассказала РИА «Новости» профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Собеседница отметила, что старые вакцины борьбу с коронавирусом не потянут, так как формируют слабый иммунитет. Сейчас ученые разрабатывают препараты, которые основаны на принципиально других технологиях. Они будут защищать от инфекции в течение года.
Коронавирусная инфекция продиктовала новые условия. Если вакцины первого поколения справлялись с другими вирусами, то против 2019-nCoV необходимы самые современные разработки. Баранова напомнила, что вакцина не дает абсолютную гарантию защиты, однако испытывать судьбу не стоит. Необходимо максимально обезопасить себя и все-таки сделать прививку, когда препарат будет готов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первую отечественную вакцину от коронавируса могут официально зарегистрировать уже в начале августа. Препарат создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ученые подтвердили его эффективность и безопасность.