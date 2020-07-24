Вакцины нового поколения от СОVID-19 смогут обеспечить годовой иммунитет

В борьбе с коронавирусом могут помочь лишь вакцины нового поколения, которые формируют иммунитет на год. Смысла создавать вакцины первого поколения нет. Они защитят от инфекции лишь на несколько месяцев. Такое заявление сделала биолог Анча Баранова.

«Натуральный иммунитет к нашему COVID-19 — краткосрочный, полгода максимум, если вы переболели. Поэтому смысла делать вакцины первого поколения просто нет. Иммунитета от них хватит на два-три месяца, все время придется население вакцинировать, волнами, что просто глупо с точки зрения логистики», — рассказала РИА «Новости» профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

Собеседница отметила, что старые вакцины борьбу с коронавирусом не потянут, так как формируют слабый иммунитет. Сейчас ученые разрабатывают препараты, которые основаны на принципиально других технологиях. Они будут защищать от инфекции в течение года.

Коронавирусная инфекция продиктовала новые условия. Если вакцины первого поколения справлялись с другими вирусами, то против 2019-nCoV необходимы самые современные разработки. Баранова напомнила, что вакцина не дает абсолютную гарантию защиты, однако испытывать судьбу не стоит. Необходимо максимально обезопасить себя и все-таки сделать прививку, когда препарат будет готов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первую отечественную вакцину от коронавируса могут официально зарегистрировать уже в начале августа. Препарат создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ученые подтвердили его эффективность и безопасность.