Зеленского попросили закупить вакцину «Спутник V»

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратил внимание президента страны Владимира Зеленского на ежедневный прирост заболевших в 11-12 тысяч человек, и попросил его немедленно распорядиться о закупке российской вакцины «Спутник V».

Свое обращение к главе государства он опубликовал в Facebook. Ученый подчеркнул, что разваленная система здравоохранения очень быстро встанет на колени.

«Украинцев просто негде будет лечить и люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи. Это ужасная перспектива, которую карантин выходного дня, к сожалению, не сможет предотвратить», — написал Пешко.

Он призвал Зеленского отбросить все политические разногласия и подумать о спасении жизней тысяч украинцев, которые могут умереть от коронавируса в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что Евросоюз может позволить использование российской вакцины на своей территории несмотря на санкции.

Ученый посоветовал задуматься либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у России технологии для самостоятельного производства. Оно не только спасен тысячи граждан, но и подтолкнет развитие фармакологической индустрии, создаст новые рабочие места и повысит зарплаты хотя бы в этой отрасли.

Пешко попросил Зеленского в ближайшее время обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным или с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

В октябре житель Украины обратился в суд с иском, в котором попросил предоставить ему российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Владимир Путин ранее допускал поставки российской вакцины на Украину, но только после официального запроса Киева.