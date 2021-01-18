Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Туркменистане

По аналогичной ускоренной процедуре «Спутник V» зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венесуэле и Парагвае.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Минздрав Туркменистана высоко оценил безопасность и эффективность российской вакцины.

«Убеждены, что вакцинация населения проверенным препаратом „Спутник V“, созданным на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека, является одним из ключевых элементов в профилактике распространения коронавирусной инфекции», — отметил глава РФПИ.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ее разработали в Институте имени Гамалеи. Вакцинация проходит в два этапа с разницей между уколами до трех недель. Инъекцию вводят в мышцу плеча или бедра. После введения препарат позволяет сформировать антитела к возбудителю. Цена «Спутника V» составляет менее 10 долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира.