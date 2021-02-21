Вакцину «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» так же эффективна и надежна, как автомат Калашникова. Препарат с оружием сравнил австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер в интервью изданию Kronen Zeitung.

«„Спутник V“ — как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале (The Lancet — прим. ред.) — поздно, но тем не менее», — заявил Тальхаммер, который работает в Венском медицинском университете и занимает пост председателя Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины.

Он пояснил принцип работы нашей вакцины и выразил надежду на появление еще трех препаратов в Китае.

Ранее британский медицинский журнал The Lancet опубликовал материал об эффективности «Спутника V». После этого во всем мире начали говорить о российской вакцине в позитивном ключе.

Накануне в России зарегистрировали еще одну вакцину от 2019-nCoV — «КовиВак». Ее создали в Центре имени Чумакова.