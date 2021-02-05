Вакцину «Спутник V» одобрили к применению в Ливане

Российскую вакцину «Спутник V» разрешили использовать в Ливане. Минздрав страны уточнил, что условием стал импорт препарата от «сертифицированной стороны».

Решение приняли на заседании профильного комитета министерства, сообщило ливанское Национальное информационное агентство.

«После получения разрешения на экстренное использование вакцина „Спутник V“ будет доступна в соответствии с действующим законодательством», — отметили в материале.

Российский фонд прямых инвестиций, уточнил сайт РБК, подтвердил факт одобрения. За прививочной кампанией в Ливане проследит Национальный комитет здравоохранения. Страна не исключает, что зарегистрирует еще один препарат — китайскую вакцину Sinopharm.

Переговоры по регистрации «Спутника V» стороны провели 3 февраля. В ливанском МИД попросили предоставить государству 200 тысяч доз вакцины.

По предварительным результатам третьей фазы испытаний, эффективность российской вакцины превысила 91%. Побочные эффекты у «Спутника V» минимальные. Его применение уже одобрили во многих странах. После заключения Европейской медицинской ассоциации разрешить использование вакцины могут и в Евросоюзе.