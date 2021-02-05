Вакцину «Спутник V» одобрили к применению в Ливане
Решение приняли на заседании профильного комитета министерства, сообщило ливанское Национальное информационное агентство.
«После получения разрешения на экстренное использование вакцина „Спутник V“ будет доступна в соответствии с действующим законодательством», — отметили в материале.
Российский фонд прямых инвестиций, уточнил сайт РБК, подтвердил факт одобрения. За прививочной кампанией в Ливане проследит Национальный комитет здравоохранения. Страна не исключает, что зарегистрирует еще один препарат — китайскую вакцину Sinopharm.
Переговоры по регистрации «Спутника V» стороны провели 3 февраля. В ливанском МИД попросили предоставить государству 200 тысяч доз вакцины.
По предварительным результатам третьей фазы испытаний, эффективность российской вакцины превысила 91%. Побочные эффекты у «Спутника V» минимальные. Его применение уже одобрили во многих странах. После заключения Европейской медицинской ассоциации разрешить использование вакцины могут и в Евросоюзе.