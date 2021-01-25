Вакцину «Спутник V» назвали успехом российской науки

Успехом российской науки и свидетельством ее прогресса назвал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор создание антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил по телефону своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе обсуждения поставок препарата в Мексику.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление мексиканского правительства Мексики по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран, Обрадор заявил, что страны разрабатывают вопросы взаимного доступа на рынки и продвижения флагманских продуктов. «Президент Лопес Обрадор признал научные успехи, представленные разработкой в России вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении правительства. Путин и Обрадор подтвердили взаимную заинтересованность в двусторонней экономической повестке дня. В Кремле подтвердили состоявшийся телефонный разговор президентов двух стран. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом. У него легкие симптомы заболевания, мексиканский президент уже начал лечение.