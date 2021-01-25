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    25 января 2021, 23:46

    Вакцину «Спутник V» назвали успехом российской науки

    Анастасия Кукова

    Успехом российской науки и свидетельством ее прогресса назвал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор создание антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил по телефону своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе обсуждения поставок препарата в Мексику.
    Вакцину «Спутник V» назвали успехом российской науки

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление мексиканского правительства Мексики по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран, Обрадор заявил, что страны разрабатывают вопросы взаимного доступа на рынки и продвижения флагманских продуктов.

    «Президент Лопес Обрадор признал научные успехи, представленные разработкой в России вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении правительства.

    Путин и Обрадор подтвердили взаимную заинтересованность в двусторонней экономической повестке дня.

    В Кремле подтвердили состоявшийся телефонный разговор президентов двух стран.

    Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом. У него легкие симптомы заболевания, мексиканский президент уже начал лечение.