Вакцину «Спутник V» назвали успехом российской науки
Успехом российской науки и свидетельством ее прогресса назвал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор создание антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил по телефону своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе обсуждения поставок препарата в Мексику.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление мексиканского правительства Мексики по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран, Обрадор заявил, что страны разрабатывают вопросы взаимного доступа на рынки и продвижения флагманских продуктов.
«Президент Лопес Обрадор признал научные успехи, представленные разработкой в России вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении правительства.
Путин и Обрадор подтвердили взаимную заинтересованность в двусторонней экономической повестке дня.
В Кремле подтвердили состоявшийся телефонный разговор президентов двух стран.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом. У него легкие симптомы заболевания, мексиканский президент уже начал лечение.