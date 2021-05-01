Вакцину «Спутник V» доставили в Монголию. Видео

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Монголию в субботу, 1 мая.

«Спутник V» прибыл сегодня в Монголию!» — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины.

Сообщение о прибытии «Спутника V» в Монголию сопровождается видеозаписью. На ролике виден самолет, который приземлился в местном аэропорту.

В начале февраля 2021 года Минздрав Монголии зарегистрировал российскую вакцину в рамках ускоренной процедуры.

Также сегодня первую партию «Спутника V» доставили в Индию. Там уже 10 дней подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости и смертности от коронавируса. Вакцину доставили в город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

«Спутник V» одобрили уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.