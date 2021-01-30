Вакцину «Спутник V» доставили в ДНР

По его словам, вакцинация начнется 1–2 февраля. В первую очередь прививки сделают сотрудникам образовательных и медицинских учреждений.

Сколько доз вакцины поступило в Донецк собеседник агентства не сообщил. Когда вакцина прибудет в Луганск также неизвестно.

В конце декабря глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник говорил, что первая партия «Спутник V» ожидается в республике в течение января. В Луганске планируют первыми привить медиков и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее украинские власти отказались регистрировать «Спутник V». Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что для прививок будут применяться «вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний».

Пока что Киев заключил контракт на поставку пяти миллионов доз китайской вакцины Sinovac. Также ведутся переговоры о поставках до 16 миллионов доз других вакцин в рамках программы COVAX. В феврале страна получит по этой программе первые 117 тысяч доз препарата Pfizer.