Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Никарагуа

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что на территории Никарагуа зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом написал сайт kp.ru.

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“ против коронавирусной инфекции министерством здравоохранения Республики Никарагуа», — говорится в сообщении фонда. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V», которую разработал научный центр имени Гамалеи. По итогам испытаний эффективность препарата составила 79,4%.