Вакцину «Спутник Лайт» разрешили в Аргентине как самостоятельный препарат

В Аргентине одобрили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустера. В декабре прошлого года в латиноамериканской стране был одобрен «Спутник V».

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса „Спутник Лайт“ как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

В декабре прошлого года Аргентина одной из первых стран зарегистрировала «Спутник V». В ходе кампании по вакцинации российский препарат был одним из основных.

В Аргентине используются шесть вакцин. Это «Спутник V», Covishield (от AstraZeneca), китайские Sinopharm и Cansino, а также Moderna и Pfizer. При этом исследования ученых из университета аргентинского города Кордова показали, что «Спутник V» более эффективен против «дельта"-штамма, чем препараты от AstraZeneca и Sinopharm.