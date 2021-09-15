Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Иране

Российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрило для использования Министерство здравоохранения Ирана. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций на сайте препарата «Спутник V».

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» изготовлена на основе аденовируса человека серотипа 26, который входит в состав первой дозы вакцины «Спутник V».

Использование однокомпонентного препарата позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет. В январе 2021 года власти Ирана одобрили еще одну российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Новый препарат показал свою эффективность. По данным Министерства здравоохранения аргентинской провинции Буэнос-Айрес, антитела сформировались у 84% пожилых людей, которым сделали прививку.

В Парагвае эффективность «Спутника Лайт» составляет 93,5% во время продолжающейся кампании вакцинации.

В России вакцину «Спутник Лайт» используют для ревакцинации тех, кто уже прошел полный курс. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, российский однокомпонентный препарат можно использовать в качестве бустера для всех вакцин от коронавируса.