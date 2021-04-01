Вакцину от коронавируса создадут в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Мероприятие рассчитано на 2021–2023 годы. В документе прописаны организации-исполнители, основные этапы работ, финансирование, и время проведения доклинических и клинических испытаний. «Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против инфекции, вызванной коронавирусом», — говорится в сообщении на сайте.