Вакцину от коронавируса на основе антител альпака создали в США

Американские специалисты разработали белковую вакцину от коронавируса на основе антител альпака. Их еще называют нанотелами. Об этом сообщил научный ресурс Medical Xpress.

Новый препарат создали в Бостонской детской больнице.

«В отличие от нынешних вакцин COVID-19, новая конструкция полностью основана на белке, что облегчает производство на многих предприятиях», — сказано в сообщении.

В вакцину входят два компонента: полученные из альпак антитела и части белка-шипа коронавируса, связанного с рецепторами на клетках человека.

К нанотелу можно прикрепить целиком белок-шип или другие части вируса, вакцину можно менять для разных штаммов SARS-CoV-2. Препарат опробовали на мышах. После введения вакцины у них образовались сильные иммунные реакции против SARS-CoV-2, а также его вариантов.

Ранее профессор Алексей Аграновский заявил, что в России маловероятно появление уходящего от вакцин штамма коронавируса. Он напомнил, что сейчас все еще по всему миру активно действует «дельта»-штамм. Такой расклад создает препятствие для закрепления новых штаммов