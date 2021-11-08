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    08 ноября 2021, 11:22

    Вакцину от коронавируса на основе антител альпака создали в США

    Medical Xpress: вакцину от COVID-19 на основе антител альпака создали в США

    Наза Салех Захи

    Американские специалисты разработали белковую вакцину от коронавируса на основе антител альпака. Их еще называют нанотелами. Об этом сообщил научный ресурс Medical Xpress.

    Вакцину от коронавируса на основе антител альпака создали в США

    Новый препарат создали в Бостонской детской больнице.

    «В отличие от нынешних вакцин COVID-19, новая конструкция полностью основана на белке, что облегчает производство на многих предприятиях», — сказано в сообщении.

    В вакцину входят два компонента: полученные из альпак антитела и части белка-шипа коронавируса, связанного с рецепторами на клетках человека.

    К нанотелу можно прикрепить целиком белок-шип или другие части вируса, вакцину можно менять для разных штаммов SARS-CoV-2. Препарат опробовали на мышах. После введения вакцины у них образовались сильные иммунные реакции против SARS-CoV-2, а также его вариантов.

    Ранее профессор Алексей Аграновский заявил, что в России маловероятно появление уходящего от вакцин штамма коронавируса. Он напомнил, что сейчас все еще по всему миру активно действует «дельта»-штамм. Такой расклад создает препятствие для закрепления новых штаммов