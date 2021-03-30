Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Вакцину от коронавируса, которую создали в англо-шведской компании AstraZeneca получила новое название — Vaxzevriа. Об этом сообщил сайт Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

В материале осталось прежнее описание принципов ее создание и действие, поменялся только заголовок.

По данным сайта Агентства медицинских продуктов Швеции, переименование препарата никак не повлияет на него, однако все, кто использует эту вакцину, должны знать о новом названии. Его одобрили 23 марта по заявке AstraZeneca.

Согласно опросу, который провела компания YouGov, доверие к Vaxzevriа в странах Европы снизилось после сообщений об осложнениях и временной приостановке использования препарата в нескольких государствах. Ранее ряд Европейского союза приостановили использование этой вакцины в ожидании результатов проверки EMA. Так произошло после сообщений об образовании тромбов у людей, которым сделали прививку этим препаратом.

На прошлой неделе Индия прекратила поставки на экспорт этого препарата.