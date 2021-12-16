Вакцину «КовиВак» разрешили применять в Белоруссии

Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение в стране созданной в России вакцины от коронавируса «КовиВак». Более 300 тысяч доз направили во все области республики.

«Министерством здравоохранения Республики Беларусь <…> выдано разрешение на ввоз и применение вакцины „КовиВак“ против COVID-19», — сказано в сообщении пресс-службы министерства, которое процитировало РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что вакцина является инактивированной, концентрированной, цельновирионной, очищенной и предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний.

«КовиВак» производит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

«Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Республики Беларусь и были оценены положительно», — добавили в белорусском Минздраве.

Российский препарат еще 6 декабря поступил на аптечный склад, а 13–15 декабря свыше 300 тысяч доз уже направили во все области Белоруссии.

Недавно глава Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что специалисты организации начали испытания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа.