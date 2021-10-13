Глава ВОЗ призвал отказаться от ревакцинации и отдать вакцину Африке

Победа над пандемией коронавирусной инфекции произойдет только в том случае, если страны первого мира направят бустерные вакцины в Африку. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

В своем выступлении он назвал процедуру ревакцинации худшим решением, которое только увеличит сроки пандемии.

«Мир должен осознавать эту несправедливость. За все время использованы 6,5 миллиард доз вакцин от коронавируса, из которых Африка получила только 166 миллионов. А там живет 1,2 миллиарда человек», — заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что остановить пандемию, игнорируя жителей целого континента, не получится. Он отметил, что оставляя без доступа к вакцинам целый ряд стран Африки страны первого мира начали процедуру распространения бустерных вакцин среди своего населения вместо того, чтобы отдать препараты тем, кому они нужнее.

«Суть проблемы в одном континенте. Давайте займемся этим в первую очередь. Миру следует вернуться к здравому смыслу», — подытожил Гебрейесус.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус неоднократно говорил о том, что вакцинация станет качественным оружием в борьбе с пандемией коронавируса, когда во всех странах прививки сделают не менее 40% населения. Он отмечал, что на карте мира остается еще 50 государств, где прививки сделали менее 10% жителей. Все они расположены в Африке. Глава ВОЗ уже призывал обеспеченные страны поделиться вакцинами, чтобы обеспечить бедные государства препаратами до конца года.