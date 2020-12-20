В США предложили первыми вакцинировать темнокожих

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предложил поставить в приоритет вакцинацию от коронавируса среди этнических меньшинств.

Как рассказали в CDC, приоритет обусловлен не политикой, а сильной уязвимостью их перед инфекцией. Среди темнокожих, латиноамериканцев и коренных жителей фиксируется втрое больше летальных исходов, чем среди белого населения Америки. Выполнить рекомендации по приоритету вакцинации обязались 25 штатов, среди которых Калифорния, Орегон и Нью-Мексико.

Ранее в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее прежнего. Бельгия, Италия, Австрия и Нидерланды прекратили авиасообщение с Британией. При этом 20 декабря страна туманного Альбиона установила антирекорд по числу новых случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии — 35 928 человек.