Вакцинировать от ковида начали в замке Дракулы. За прививку пустят к орудиям пыток

В румынском замке Бран открыли пункт вакцинации от коронавируса. Эта старинная постройка известна как замок графа Дракулы.

Как говорится в сообщении на официальной странице замка в Facebook, всех, кто придет на прививку, бесплатно пустят на выставку средневековых орудий пыток. Прошедшим вакцинацию выдадут специальный диплом. Прививочный пункт в замке Дракулы будет работать три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Сделать бесплатный укол можно без предварительной записи. В замке Бран используют препарат от компании Pfizer.

Всего в Румынии прививку уже сделали 3,6 миллиона человек. В этой стране, помимо Pfizer, зарегистрировали вакцины Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. По данным Университета Джонса Хопкинса, с марта прошлого года румынские медики выявили более миллиона случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом в этой стране умерли 29 034 человека.

В России масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в конце прошлого года. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что прививочная кампания проходит по плану. По его словам, коллективный иммунитет сформируется к сентябрю.