Вакцинированным от коронавируса кинотеатры Южной Кореи пообещали скидку 50%

Кинотеатра Южной Кореи будут давать скидку на билеты вакцинированным жителям. На кассе придется предъявить прививочный сертификат.

Акцию запустили, чтобы поддержать массовую вакцинацию в стране, а также увеличить посещаемость кинотеатров, пустующих из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила ассоциация кинопрокатчиков страны.

Привившиеся хотя бы одной дозой вакцины жители Южной Кореи могут до конца июня купить билет со скидной 50-60%. Для них проход в кинозал будет стоить около 4,5 — 5,5 долларов, вместо 10 — 11 долларов.

Это не первая акция, когда власти Южной Кореи пытаются поддержать кинопрокатчиков. Во второй половине года в стране возобновят раздачу корейцам скидочных купонов на посещение кинотеатров.

В Южной Корее вакцинировано от коронавируса около 12,4% населения страны (6,35 миллиона человек).

Ранее в Северной Корее, где официально нет ни одного случая заражения коронавирусом, власти распорядились убивать кошек и голубей и отказались от Олимпиады в Японии.