Вакцинацию от ковида прошла 107-летняя жительница Сербии

Жительница Сербии в 107 лет прошла вакцинацию от коронавируса. Женщине успешно ввели второй компонент препарата. После укола пациентка себя отлично чувствует, сообщили в поликлинике города Нови-Сад.

Илона Ковач родилась в 1914 году и сейчас живет в городе Нови-Сад. Второй компонент вакцины медики ввели женщине на дому 2 апреля.

«Не можем раскрывать, какая именно поставлена вакцина, потому что все они полезные. Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова», — рассказала координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович. Цитату привело РИА «Новости».

Накануне в Сербию привезли первую партию вакцины от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca. Для поставок использовался международный механизм COVAX. Страна получила 57 тысяч доз препарата.

Вакцинация населения Сербии от коронавируса стартовала в конце декабря 2020 года. Для прививок использовался препарат американо-германского производства Pfizer и BioNTech. Затем в страну привезли российскую и китайскую вакцины.