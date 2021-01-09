Вакцинацию от коронавируса сделают бесплатной в Китае

Граждане Китая смогут бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса. Такой возможностью они смогут воспользоваться, когда препарат станет общедоступным. Об этом сообщил замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

«Правительство на всех уровнях гарантирует организацию и распределение расходов для продвижения вакцинации от COVID-19, физические лица за вакцину и вакцинацию никаких расходов не несут», — привело РИА «Новости» заявление Цзэн Исинь.

Сейчас в Китае продолжают прививать от ковида людей из групп риска. Замглавы комитета отметил, что во время вакцинации были зафиксированы случаи, когда с граждан брали деньги за препарат. После этого власти распорядились исправить ситуацию.

Бесплатно привиться от коронавируса жители страны смогут после поступления вакцин на рынок, пояснила замглавы государственного управления по медицинскому страхованию Ли Тао. Платить за вакцинацию будут фонд медстрахования и целевые финансовые фонды.

«В долгосрочном плане реализация бесплатной вакцинации для всего населения поможет быстро создать иммунный барьер и тем самым обеспечить сохранение нормального порядка производства и жизни, а также здоровое развитие экономики и общества», — подчеркнула Ли Тао.

Сначала привиться в Китае смогут таможенники, медики, работники общественного транспорта и так далее. Затем перечень будет расширяться.