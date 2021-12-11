Вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет одобрили в Нидерландах

Власти Нидерландов одобрили вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге.

Окончательное решение, вакцинировать своих детей или нет, по его словам, остается за родителями, однако Совет по здравоохранению при правительстве считает, что прививка «имеет смысл», отметил ТАСС.

Вакцинация детей этого возраста, согласно решению властей страны, будет начата со второй половины января 2022 года.

Сейчас в Евросоюзе для детей одобрена одна вакцина от коронавируса — это Comirnaty производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В России планируют до конца 2021 года начать вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Сроки озвучил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. До конца года, отметил министр, в гражданский оборот должны выпустить около 150 тысяч доз вакцины против COVID-19 «Спутник М» для подростков. Россиянам младше 15 лет, уточнил он, прививки будут делать только с согласия родителей.