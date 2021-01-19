Вакцинация вторым компонентом «Спутника V» стартовала в Аргентине

Аргентина начала прививать медицинских работников от коронавируса вторым компонентом российской вакцины «Спутник V». Для этого в страну завезли 300 тысяч доз препарата.

Самолет с 300 тысячами доз второго компонента вакцины приземлился в Аргентине несколько дней назад, сообщил телеканал TN. Препарат доставил лайнер авиакомпании Aerolineas Argentinas.

В конце декабря власти получили первые 300 тысяч доз российского препарата. После этого врачи начали прививать от коронавируса медиков и сотрудников интенсивной терапии. Теперь аргентинские власти ожидают дополнительной поставки, которая должна состояться до марта.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Аргентине для применения в экстренных случаях. Документы выдало Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями страны. В начале января аргентинский Минздрав сообщил, что вакцинацию прошли более 32 тысяч человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Аргентине зафиксировали 1 807 428 случаев заражения коронавирусом. Скончались после инфицирования 45 832 пациента.