Вакцинация «Спутником V» в Казахстане начнется раньше срока

Казахстан задумал начать прививать граждан от коронавируса с 1 февраля. При этом изначально вакцинацию «Спутником V» планировали проводить с конца месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

По словам главы Минздрава, 19 января должно пройти подписание договора о поставке первой партии вакцин от коронавируса. Речь идет о 20 тысяч доз препарата. Свои подписи на документе должны поставить Карагандинский фармкомплекс и Российский фонд прямых инвестиций.

«20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз. <…> К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения», — процитировало Цоя РИА «Новости».

Согласно информации министерства, в первом полугодии от коронавируса привьют два миллиона человек. Еще три-четыре миллиона граждан получат вакцину во втором полугодии. Сначала прививать будут медицинских работников, педагогов, студентов и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее исполняющий обязанности зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков сообщал, что вакцинацию в Казахстане планируют начать в конце февраля.