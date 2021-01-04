Вакцинация «Спутником V» начнется в Сербии 5 января

Жителям Сербии начнут делать прививки от коронавируса российским препаратом «Спутник V» уже 5 января. Интерес местного населения к вакцинации оказался очень высоким. Об этом сообщил государственный секретарь сербского Минздрава Мирсад Джерлек.

«Мы планируем вакцинировать около 11 тысяч человек до конца недели, при этом половину вакцины мы предоставим работникам здравоохранения, а вторую половину — геронтологическим центрам и центрам соцзащиты», — приводит агентство агентство Tanjug слова Джерлека.

Госсекретарь отметил, что до конца недели в Сербии используют 2400 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он предположил, что первую часть препарата введут в употребление во вторник, 5 января.

Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российского препарата 31 декабря, пишет RT. По данным регулятора, вакцина «соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность».

24 декабря в балканской стране началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. «Спутник V» в Сербии изучают с начала декабря.