Вакцинация «Спутником V» начнется в Сербии 5 января
«Мы планируем вакцинировать около 11 тысяч человек до конца недели, при этом половину вакцины мы предоставим работникам здравоохранения, а вторую половину — геронтологическим центрам и центрам соцзащиты», — приводит агентство агентство Tanjug слова Джерлека.
Госсекретарь отметил, что до конца недели в Сербии используют 2400 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он предположил, что первую часть препарата введут в употребление во вторник, 5 января.
Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российского препарата 31 декабря, пишет RT. По данным регулятора, вакцина «соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность».
24 декабря в балканской стране началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. «Спутник V» в Сербии изучают с начала декабря.