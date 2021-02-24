Вакцинация от коронавируса стартовала на Украине

Черкасская область стала первым украинским регионом, который получил вакцину от коронавируса. Именно с нее на Украине начнется вакцинация.

«Черкасская область — первая область на Украине, которая уже получила вакцину. Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация», — написал председатель областной государственной администрации Александр Скичко в Facebook.

Область получила 16,2 тысячи доз вакцины Oxford/AstraZeneca. По его словам, в области все готово к первому этапу вакцинации. Скичко добавил, что первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко. Он работает в красой зоне Черкасской областной больницы.

Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против коронавируса приземлился в Киеве утром 24 февраля, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Первую партию растаможивают. После этого препарат распределят по регионам. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко ранее говорил, что вакцинация против коронавируса начнется в семи областях Украины уже 24 февраля. Первыми будут прививать медиков. Об этом написало РИА «Новости».