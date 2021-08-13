Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что прививки от COVID-19 не должны носить обязательный характер. Каждая страна должна решить этот вопрос самостоятельно. В организации предложили расширить информационные кампании, посвященные профилактическим мерам против ковида.

Как сообщил ТАСС, об этом заявила официальный представитель Фадела Шаиб.

«Мы считаем, что гораздо лучше — работать над информационными кампаниями, над тем, чтобы сделать вакцины доступными для приоритетных групп, нуждающихся в вакцинации первыми», — пояснила она.

Шаиб уточнила, что препараты от коронавируса действительно помогут покончить с пандемией. Но даже этот факт не может стать основанием для принудительной вакцинации.

Ранее представитель ВОЗ заявлял, что пока в мире нет равного доступа к препаратам от COVID-19, вакцинация не может быть обязательным условием для поездок за рубеж.

По состоянию на 12 августа в мире было сделано 4 428 168 759 прививок от коронавируса.

Глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что без вакцинации человечество не сможет предотвратить появление новых штаммов коронавируса.