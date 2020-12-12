Трамп анонсировал масштабную вакцинацию от коронавируса в США. Она начнется «менее, чем через 24 часа». Он уверил, что препараты Pfizer и Moderna максимально безопасны. Их уже начали развозить по стране.

«Pfizer и Moderna объявили, что их вакцины эффективны приблизительно на 95%, далеко за пределами ожиданий, эти вакцины также очень безопасны. <…> Я горд сообщить, что мы обеспечили возможность того, чтобы эта вакцина была бесплатной для всех американцев», — заявил президент США Дональд Трамп в обращении в Twitter.

Он подчеркнул, что препараты уже начали развозить по всей стране. Делать прививки американцам начнут в течение суток. Трамп особо подчеркнул, что США стали «первой страной в мире, где создали безопасные вакцины от коронавируса». Американский лидер поблагодарил всех причастных.

«Пандемия, может, и началась в Китае, но мы завершим ее прямо здесь, в Америке», — подытожил Трамп.

Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств (FDA) США разрешило использовать вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Moderna подала заявку в FDA, чтобы получить лицензию на экстренное использование своего препарата.