Вакцинация от COVID-19 в США оказалась под угрозой из-за распроданного препарата

По информации издания, о нехватке вакцины администрации президента США Дональда Трампа сообщила американская компания Pfizer. Препарат раскупили другие страны, поэтому в США дополнительные дозы смогут появиться не раньше конца июня или июля. В связи с этим появляется вопрос о выполнении графика вакцинации американских граждан от коронавируса. Привить большую часть населения власти планировали к концу весны или началу лета.

Власти США подписали договор с Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech на покупку до 600 миллионов доз вакцины от COVID-19. Согласно контракту, после поставки первых 100 миллионов доз компании получат 1,95 миллиарда долларов. Кроме того, власти смогут докупить до 500 миллионов доз.

Представитель Pfizer Эми Роуз не стала подтверждать изданию информацию о переговорах. Также она заявила, что для покупки дополнительных доз препарата нужно будет подписать еще одно соглашение. Газета отмечает, что администрация Трампа отрицала возможные проблем с доступностью лекарства, так как есть другие разрабатываемые вакцины. При этом знакомые с контрактами чиновники заверили, что для заполнения пробелов лекарств других компаний будет недостаточно.