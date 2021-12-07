Вакцинация для детей от пяти лет одобрена в Испании
Министерство здравоохранения Испании разрешило вакцинироваться детям от пяти лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на El Pais.
«Комиссия по общественному здравоохранению одобрила расширение вакцинации против COVID-19 людей в возрасте от пяти до 11 лет», — рассказали в Минздраве.
Препараты для этой возрастной категории появятся в стране с 13 декабря.
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