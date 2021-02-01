Взрыв произошел в центре вакцинации на Кипре

Сигнал о взрыве, по данным полиции, поступил в понедельник в 19:30 по местному времени (20:30 по Москве). Пока информации о жертвах и пострадавших нет.

Правоохранители оцепили место происшествия. Полиция занимается расследованием инцидента.

Город Лача является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Его население — около 17 тысяч человек. В этом городе расположен медицинский центр, который во время пандемии коронавируса был превращен в одну из точек вакцинации населения острова.

Жители Кипра в январе стали получать SMS о контактах с зараженными коронавирусом людьми. При этом рассылка произошла из-за сбоя, заявил кипрский госкомитет по научно-исследовательской и инновационной деятельности и цифровой политике. Специалисты уже обнаружили и устранили все неполадки. Госкомитет принес извинения за распространение ложных сообщений. Жителям Кипра пообещали направить новые уведомления.