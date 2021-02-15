Вакцина «Спутник V» карагандинского производства получила регистрацию

Власти Казахстана зарегистрировали вакцину «Спутник V». Ее произвели на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

«Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции „Гам-ковид-вак“ („Спутник-V“) на территории Республики Казахстан», — написал ТАСС со ссылкой межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность препарата составила 91,6%. После публикации мировые специалисты заявили об успехе российской вакцины.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали для прививок населения в 21 стране. Препарат «Спутник V» уже получил одобрение на использование регуляторов Белоруссии, Аргентины, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжира и многих других стран. Сам препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи.