Вакцина против гриппа может защитить от коронавируса — американские ученые
Об этом сказано в отчете, который опубликовали ученые в Журнале Американского совета семейной медицины.
Доктор медицины Минг-Джим Ян из Университета Флориды в Гейнсвилле и его коллеги провели ретроспективный обзор. В нем участвовали 2005 пациентов с положительным тестом на коронавирус в возрасте от 18 лет. Специалисты изучили сопутствующие заболевания испытуемых, а также уточнили, когда они в последний раз делали прививку от гриппа.
Ученые исследовали связь между вакцинацией против гриппа и госпитализацией. За первичный результат при этом брали тяжесть заболевания, которая выражалась в госпитализации и поступлении в отделение интенсивной терапии (ОИТ).
В результате исследователи обнаружили, что у пациентов с положительным тестом на коронавирус, которые не делали прививку от гриппа за последний год, шансы госпитализации в клинику выросли в 2,44 раза, а возможность попасть в ОИТ в 3,29 раза по сравнению с теми, кто был вакцинирован.
В отчете сказано, что ученые скорректировали результаты учетом возраста, расы, пола, гипертонии, диабета, хронической обструктивной болезни легких, ожирения, ишемической болезни сердца и застойной сердечной недостаточности. Они выразили надежду, что их работа подтолкнет людей делать прививки от гриппа ради своего здоровья.