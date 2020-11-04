Прививка против гриппа может иметь защитный эффект для пациентов с коронавирусной инфекцией. Ученые выяснили, что число людей, которые вакцинировались, в несколько раз реже попадали в отделение интенсивной терапии.

Об этом сказано в отчете, который опубликовали ученые в Журнале Американского совета семейной медицины.

Доктор медицины Минг-Джим Ян из Университета Флориды в Гейнсвилле и его коллеги провели ретроспективный обзор. В нем участвовали 2005 пациентов с положительным тестом на коронавирус в возрасте от 18 лет. Специалисты изучили сопутствующие заболевания испытуемых, а также уточнили, когда они в последний раз делали прививку от гриппа.

Ученые исследовали связь между вакцинацией против гриппа и госпитализацией. За первичный результат при этом брали тяжесть заболевания, которая выражалась в госпитализации и поступлении в отделение интенсивной терапии (ОИТ).

В результате исследователи обнаружили, что у пациентов с положительным тестом на коронавирус, которые не делали прививку от гриппа за последний год, шансы госпитализации в клинику выросли в 2,44 раза, а возможность попасть в ОИТ в 3,29 раза по сравнению с теми, кто был вакцинирован.

В отчете сказано, что ученые скорректировали результаты учетом возраста, расы, пола, гипертонии, диабета, хронической обструктивной болезни легких, ожирения, ишемической болезни сердца и застойной сердечной недостаточности. Они выразили надежду, что их работа подтолкнет людей делать прививки от гриппа ради своего здоровья.