Вакцина Pfizer в 10 раз обошла китайскую Sinovac по количеству антител

Количество антител у привитых американской вакциной Pfizer оказалось в 10 раз больше, чем у тех, кто сделал прививку китайским препаратом Sinovac. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщило издание South China Morning Post.

Исследование, которое провели в Университете Гонконга, показало, что у вакцинированных Pfizer вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто привился китайской Sinovac. При этом уровень антител у привитых вакциной Sinovac может быть примерно одинаков или даже ниже, чем естественный уровень у тех, кто переболел ковидом.

Недостаточный уровень антител у привитых Sinovac говорит о необходимости поиска альтернативных стратегий. Среди таковых может рассматриваться ревакцинация.

Исследователи отметили, что количество белков, вырабатывающих для нейтрализации вируса, напрямую не коррелирует с уровнем иммунитета. Однако эксперты все чаще находят подтверждения тому, что более высокие уровни, как правило, обеспечивают более надежную и длительную защиту. Но даже умеренный уровень защиты лучше, чем его отсутствие.

Ранее СМИ сообщали о заявке китайской компании Livzon Mabpharm Inc. на испытания в России еще одной вакцины от коронавируса.