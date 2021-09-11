Американские ученые утверждают, что мальчики более подвержены такому побочному эффекту вакцины Pfizer/BioNTech Covid как миокардит. По их мнению, они с большей вероятность приобретут это сердечное заболевание, чем попадут в больницу с коронавирусом.

В исследовании, на которое ссылается The Guardian, сказано, что мальчики 12-15 лет, не имеющие сопутствующих заболеваний, имеют в 4-6 раз больше шансов получить диагноз вакцино-связанный миокардит, чем заразиться ковидом.

У большинства детей, которые испытали этот редкий побочный эффект, симптомы появились в течение нескольких дней после второй вакцины Pfizer/BioNTech. Но аналогичный побочный эффект наблюдается и при прививке Moderna. По словам авторов исследования, около 86% пострадавших мальчиков нуждались в госпитализации.

Саул Фауст, профессор детской иммунологии и инфекционных заболеваний в Университете Саутгемптона, сказал, что полученные данные, похоже, оправдывают осторожный подход, принятый Объединенным комитетом Великобритании по вакцинам и иммунизации в отношении подростковых вакцин.

В исследовании ученых из Калифорнийского университета частота миокардита после двух прививок вакцины Pfizer/BioNTech оценивается как 162,2 случая на один миллион для здоровых мальчиков в возрасте 12-15 лет и 94 случая на один миллион для здоровых мальчиков в возрасте 16-17 лет. Эквивалентные показатели для девочек составили 13,4 и 13 случаев на миллион, соответственно.

В подавляющем большинстве случаев миокардит возникал после второй дозы вакцины, поэтому однократные прививки могут защитить детей и снизить риск побочного эффекта.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российский препарат «Спутник Лайт» может быть бустером для любых вакцин от коронавируса. Как отечественных, так и зарубежных.