Вакцина от коронавируса Moderna получила одобрение европейского регулятора

Вакцина предназначена для прививок людям старше 18 лет. Теперь препарату нужно получить одобрение Европейской комиссии для начала использования на территории ЕС.

«Это еще один инструмент для преодоления чрезвычайной ситуации», — заявила исполнительный директора EMA Эмер Кук. Она отметила, что благодаря участию всех заинтересованных сторон Европа получит второй препарат от коронавируса менее чем через год после начала пандемии.

Агентство продолжит следить за использованием нового препарата, чтобы обеспечить безопасность граждан ЕС.

В испытаниях вакцины Moderna приняли участие 30 тысяч человек, из которых половина получила плацебо. Препарат показал свою эффективность на 94,1% среди обычных людей и 90,9% — среди людей из группы риска.

После одобрения Европейской комиссией объем поставок препарата составит 80 миллионов доз.

Вакцина Moderna ставится в два этапа с разницей в 28 дней. Побочные эффекты: боль и припухлость в месте укола, озноб, лихорадка, головная боль и тошнота. Все это проходит через несколько дней после вакцинации.

Как сообщил ТАСС, представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что ведомство готово разрешить вакцину к использованию в кратчайшие сроки. Сейчас в Европе можно привиться только одной вакциной от компании Pfizer.

В России масштабная вакцинация продолжается уже не первую неделю. Гражданам доступны препараты «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот уже поступило 1,5 миллиона доз «Спутника V», а также 45 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона». Об этом сообщило РИА ФАН.

Глава Минздрава также напомнил и о дневнике вакцинированного, который доступен на портале госуслуг. Все россияне, получившие прививку от коронавируса, могут вносить в него данные о своем самочувствии.