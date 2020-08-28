«Вакханалия заканчивается»: Лукашенко — о ситуации в стране
Белорусский президент обсудил насущные проблемы во время рабочей поездки в Оршу на завод ООО «Савушкин-Орша». Лукашенко заявил, что за личное мнение каждого в Белоруссии не начнут «ломать людей», сообщает БелТА. Белорусский президент обратил внимание на стоящих журналистов, которые могут иметь свое мнение, но при этом не устраивают беспорядки на улице.
Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикойАлександр Лукашенко.
Также во время встречи Лукашенко отметил, что между частными и государственными предприятиями не должно быть разницы в эффективности работы. Политик добавил о равных условиях, в которых должны находится все предприятия: «Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас».
Волнения в Белоруссии начались 9 августа. Тогда несогласные с результатами выбором вышли на улицу. В ходе столкновений многие пострадали.