Александр Лукашенко прокомментировал обстановку в стране и заявил, что «вакханалия заканчивается». Президент намерен заняться экономикой.

Белорусский президент обсудил насущные проблемы во время рабочей поездки в Оршу на завод ООО «Савушкин-Орша». Лукашенко заявил, что за личное мнение каждого в Белоруссии не начнут «ломать людей», сообщает БелТА. Белорусский президент обратил внимание на стоящих журналистов, которые могут иметь свое мнение, но при этом не устраивают беспорядки на улице.

Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой Александр Лукашенко.

Также во время встречи Лукашенко отметил, что между частными и государственными предприятиями не должно быть разницы в эффективности работы. Политик добавил о равных условиях, в которых должны находится все предприятия: «Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас».

Волнения в Белоруссии начались 9 августа. Тогда несогласные с результатами выбором вышли на улицу. В ходе столкновений многие пострадали.