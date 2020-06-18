    18 июня 2020, 13:17

    Вакарчук возвращается в политику? Рада отказалась досрочно лишать его мандата

    Эля Данилюк

    Верховная рада Украины отказалась досрочно лишать депутатских полномочий Святослава Вакарчука, который накануне заявил об уходе из парламента.

    Всего 175 депутатов проголосовали за его решение, а для того, чтобы лишить его мандата, нужно как минимум 226 голосов. Об этом сообщил парламентский телеканал «Рада».

    11 июня лидер группы «Океан Ельзы» и партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что готов сдать свой депутатский мандат. Обосновал он это тем, что «выполнил свою миссию», ведь благодаря ему партия «Голос» пришла в Раду. Теперь ему есть чем заняться в другой сфере, но навсегда уходить из политики музыкант не готов.

    Партия Вакарчука прошла в Верховную раду Украины с 20 мандатами в июле 2019 года.

    Ранее политик заявлял, что власть как таковая его не интересует, куда важнее «настоящие изменения в стране».

    Вакарчук в политике давно - в 2007 году он был избран в Раду впервые, но тогда через год музыкант добровольно сложил мандат.