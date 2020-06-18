Вакарчук возвращается в политику? Рада отказалась досрочно лишать его мандата

Верховная рада Украины отказалась досрочно лишать депутатских полномочий Святослава Вакарчука, который накануне заявил об уходе из парламента.

Всего 175 депутатов проголосовали за его решение, а для того, чтобы лишить его мандата, нужно как минимум 226 голосов. Об этом сообщил парламентский телеканал «Рада».

11 июня лидер группы «Океан Ельзы» и партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что готов сдать свой депутатский мандат. Обосновал он это тем, что «выполнил свою миссию», ведь благодаря ему партия «Голос» пришла в Раду. Теперь ему есть чем заняться в другой сфере, но навсегда уходить из политики музыкант не готов.

Партия Вакарчука прошла в Верховную раду Украины с 20 мандатами в июле 2019 года.

Ранее политик заявлял, что власть как таковая его не интересует, куда важнее «настоящие изменения в стране».

Вакарчук в политике давно - в 2007 году он был избран в Раду впервые, но тогда через год музыкант добровольно сложил мандат.