Вакарчук сбежал с заседания Рады ради концерта в Минске

В 17:15 по времени Киева (совпадает с московским) Вакарчука не было в зале заседания украинского парламента. Во время голосования за законопроекты депутат также не появился.

Журналисты отметили, что музыкант собирался покинуть заседание Рады, если оно «затянется».

Концерт группы «Океан Эльзы» состоялся в Минске в 20:00 пятницы, 20 сентября. Ранее Вакарчук говорил, что он не собирается получать гонорар за это выступление.

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Партия Святослава Вакарчука «Голос» набрала 5,85% голосов избирателей и вошла в парламент, преодолев порог в 5% голосов.

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов, таким образом в Раде впервые в истории сформировалось однопартийное большинство.