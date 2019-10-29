Вакарчук назвал разведение войск в Донбассе ошибкой

Киев сообщил о начале разведения войск в Золотом Подробнее

«Отвод войск без выполнения условий семидневного режима тишины недопустим… Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен», — заявил Вакарчук в Facebook.

По мнению парламентария, отвод войск даст лишь выполнение «давно устаревших» Минских соглашений. Вакарчук подчеркнул, что они не ведут ни к победе, ни к миру. Депутат призвал готовить новую стратегию урегулирования в регионе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о разведении войск в Золотом. Через 7-10 дней начнется отвод войск и в Петровском.

Предполагается, что после отвода сил состоится новая встреча в «нормандском формате».

Разведение сил согласовала контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 1 октября на заседании в Минске.