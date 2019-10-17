Вакарчук: хотелось бы видеть от Зеленского не декларации, а дела

«Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов», — отметил Вакарчук.

Он добавил, что не поддерживает стремления Зеленского усилить свои полномочия. Депутат напомнил, что ни президент, ни его партия «Слуга народа» не шли на выборы с обещанием поменять конституцию и усилить полномочия главы государства.

«Обещания были: „конец эпохи бедности“, „придет весна, будем сажать“», — указал Вакарчук.