Вакарчук: хотелось бы видеть от Зеленского не декларации, а дела
Депутат Верховной рады, глава партии «Голос» Святослав Вакарчук заметил, что не только ему, но и очень многим людям хотелось бы видеть от главы Украины Владимира Зеленского конкретные дела, а не одни лишь декларации. Депутата процитировал RT.
«Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов», — отметил Вакарчук.
Он добавил, что не поддерживает стремления Зеленского усилить свои полномочия. Депутат напомнил, что ни президент, ни его партия «Слуга народа» не шли на выборы с обещанием поменять конституцию и усилить полномочия главы государства.
«Обещания были: „конец эпохи бедности“, „придет весна, будем сажать“», — указал Вакарчук.