Вакансия без рабочих обязанностей появилась в Швеции
Вакансия, на которую можно устроиться до конца жизни, появилась в Швеции. Рабочих обязанностей на ней нет. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Шведское радио.
Сотрудник будет получать зарплату в 2300 долларов. Ему нужно будет два раза в день в определенное время включать и выключать свет на станции Korsvägen, которую строят в городе Гетеборг. На этом его обязанности заканчиваются.
С этой должности можно будет уволиться в любой момент, а можно и работать всю жизнь. Проект рассчитан на 120 лет.