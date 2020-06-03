Вакансия без рабочих обязанностей появилась в Швеции

Сотрудник будет получать зарплату в 2300 долларов. Ему нужно будет два раза в день в определенное время включать и выключать свет на станции Korsvägen, которую строят в городе Гетеборг. На этом его обязанности заканчиваются.

С этой должности можно будет уволиться в любой момент, а можно и работать всю жизнь. Проект рассчитан на 120 лет.